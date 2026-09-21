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雍智獲利／8月自結EPS 1.3元 單月賺3,500萬元、年減22%

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
雍智公告8月自結數，單月歸屬母公司淨利3,500萬元，較去年同期4,500萬元減少22%。李孟珊／攝影
雍智公告8月自結數，單月歸屬母公司淨利3,500萬元，較去年同期4,500萬元減少22%。李孟珊／攝影

半導體測試介面廠雍智（6683）21日因有價證券近期達公布注意交易資訊標準，公告8月自結數，單月歸屬母公司淨利3,500萬元，較去年同期4,500萬元減少22%，每股稅後純益1.3元。

雍智8月營收2.33億元，年增25%，稅前淨利4,900萬元、年減11%。雖然單月營收維持雙位數成長，但獲利較去年同期回落。

回顧第2季，雍智營收6.52億元、年增19%，歸屬母公司淨利1.64億元，較去年同期3,300萬元大增397%，EPS 6.01元，也較去年同期1.21元明顯成長；第2季毛利率50.8%，營益率30.4%，獲利能力較去年同期改善。

展望後市，雍智持續切入AI相關高階測試市場，ASIC新專案預計下半年開始貢獻營收，並於明年進一步放量。今年公司整體產能規劃至少提升50%，並持續擴充高階探針卡製程；隨AI、ASIC及先進封裝測試需求增加，加上前段探針卡營收占比提高，將成為後續營運主要動能。公司也已出貨矽光子相關探針卡予美系客戶。

EPS 營收 母公司 半導體

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