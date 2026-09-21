雍智獲利／8月自結EPS 1.3元 單月賺3,500萬元、年減22%

台泥（1101）將於10月13日召開臨時股東會，討論歐洲水泥事業Cimpor International Holdings海外首次公開發行股票及掛牌交易案。台泥指出，因應此次臨時股東會，公司準備了一款很有「水泥味」的紀念品，把原本裝水泥的工業包裝縮小變成日常斜背包，不但保留「這是一包水泥」及原包裝上的文字與標示，也搭配綠色寬版背帶。除了接近傳統水泥袋色澤的咖啡款，台泥也考量女性族群，特別開發白色限定款，提供第二個選擇。

2026-09-21 13:26