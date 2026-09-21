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正淩人形機器人與無人機等量產 第4季挑戰新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
正淩董事長徐季麟。記者蕭君暉／攝影
正淩董事長徐季麟。記者蕭君暉／攝影

正淩（8147）董事長徐季麟表示，人形機器人無人機與1.6T光通訊等產品逐步放量，第3季業績將優於第2季，第4季挑戰單季新高，今年整體預估將成長30%到40%，明年仍以30%以上成長為目標，在高毛利產品持續擴大出貨下，獲利可望同步攀升。

正淩8月營收2.29億元，創單月歷史新高，月增21.69%，年增95.98%，今年前八個月營收14.01億元，年增29%，展現強勁成長力道。

徐季麟表示，目前是一個新周期的起點，今年包括機器人、無人機／無人車，以及醫療產品三大領域都相當不錯，第3季會比第2季好，第4季會再墊高，不是需求不好，而是某些關鍵原物料交期與進度很難掌握，我現在都很頭疼。

他說，今年各領域都是同比例成長，例如醫療也成長了三、四成左右，人形機器人開始量產，無人機也開始投入生產，今年是第一年生產，但光是小量生產就已經趕貨趕得要死了。另外，散熱模組產品也開始陸續交貨，整體動能都還不錯。

他指出，我們的目標是維持每年30%以上的成長，應該有機會達到。客戶方面，例如亞馬遜無人機已經開始放量，用於物流運送，因為法規已經通過了，進入大量生產階段，輝達（NVIDIA）專案則是穩定推進。

產能方面，他說，台灣有兩個廠，目前持續擴充，新產線預計第4季開始投產。泰國廠大概在第3季到第4季投產，因為既有的產線不容易搬遷，泰國廠主要是用來承接全新的專案產品，目前廠房已經建置完成，而且土地也買好了，未來還保留了一倍的擴建空間，後續擴產就看客戶需求。

至於光傳輸產品，他說，我們跟得很緊，在 1.6T領域，已經有好幾個客戶在合作進行，而且不只做連接器，也會配合客戶需求做散熱。客戶就大家熟知的那幾家，例如Arista與Broadcom等，今年1.6T產品絕對是數倍以上成長，我們做的是高度客製化單一關鍵元件，來維持高毛利，至於CPO架構，市場成熟度還需要再等等。

無人機 人形機器人 機器人 光通訊

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