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精材獲利／自結8月1.93億元、年增43% EPS 0.71元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

台積電（2330）轉投資封測廠精材（3374）21日應主管機關要求，公告今年8月自結數，單月獲利1.93億元，年成長43%，每股純益0.71元。

先前公司指出，下半年主要成長動能來自測試服務持續成長，以及8吋新專案逐步進入量產，若其他營運條件維持目前狀況，下半年營收與盈餘表現都可望優於上半年。

公司進一步說，第3季通常是下半年產能利用率高峰，且測試擴產已接近完成，後續可全力聚焦生產，因此對本季營運持樂觀看法。

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