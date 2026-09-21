聯光通獲光纖題材加持 股價奔漲停

光通訊暨儲能大廠聯光通（4903）獲光纖供需緊張題材加持，今日跳空開高，直奔漲停。公司先前表示，董事會已一致支持擴大升級既有的光纖業務，逐步從單軌式光纖朝向特殊型光纖，同步發展MPO（多芯光纖推入式連接器）和FAU（光纖陣列單元）。

外媒指出，光纖預製棒擴產周期18-24個月，新增產能預計2027年下半年釋出，目前全球DCI交付周期拉長至12-24個月，光纖及光元件產能雙雙不足，需求已從IDC內部互聯擴散至全國、全球長途骨幹DCI網絡，海內外同步缺貨、同步價格上行、同步長單鎖定，AI光纖需求周期持續拉長。

美國電信巨頭Verizon 也已提早布局，於月初向康寧鎖定了2027至2032年超過8,000萬英里的高密度光纖和連接方案，顯示光纖缺口確實存在。

聯光通指出，由於過去台灣無法在地生產光纖，只能從國外購入，因此未來初步規劃購買光棒，落地台灣生產光絲。至於2座新廠，分別生產光纖和MPO、FAU產品，已選定建廠位置。