煉油利差維持高檔助攻獲利 法人調高台塑化目標價

中東及俄羅斯煉油廠受損，推升煉油利差達歷年同期新高，法人評估，受損產能恢復時間長、產業長期供需展望正向，台塑化（6505）拜煉油利差維持高檔，有利後續獲利表現，維持買進建議並調升目標價。

台塑化8月營收819億元，優於預期，主要受惠原油價格上漲，帶動成品油、烯烴產品報價走升，單月煉廠利用率攀高至92%，推升營收表現，法人預估，第3季煉廠利用率約91%，及煉油利差達近年同期新高，單季獲利可望繳出季增成績單。

法人分析，歐美於2024至2025年陸續關閉部分煉油廠，新增產能有限，造成全球煉油產業供給結構脆弱，在中東、俄羅斯煉油產能受損後，供應吃緊導致煉油利差高漲，估算近期煉油利差約為每桶38美元，近期已達歷年同期新高水準。

以油品來看，俄羅斯延長柴油出口禁令至10月，第4季進入備貨需求旺季，將有望支撐柴油利差維持每桶60美元以上高檔水準。

雖然汽油需求旺季已過，但部分煉廠極大化柴油產出，導致汽油產出率降低，俄羅斯維持汽油出口禁令，且日韓部分煉廠汽油單元設備異常而降載，皆使汽油供應吃緊。

法人表示，東南亞、非洲、南美洲等地汽油需求維持良好，俄羅斯亦向印度進口汽油，支撐近期汽油利差維持於每桶20美元以上高檔，預期隨氣候轉冷，汽油需求應逐步降低，但仍有望維持雙位數以上水準。