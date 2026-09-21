快訊

公股投信整併在即！合庫投信爆高層角力 投資長遭控上班狂搜AV女優

蔣萬安午餐吃鬍鬚張！無懼青鳥出征抵制 臉書貼文以行動力挺

美戰機已掛好炸彈！川普幾乎要空襲葉門 最後關頭喊卡內幕曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

煉油利差維持高檔助攻獲利 法人調高台塑化目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
中東及俄羅斯煉油廠受損，推升煉油利差達歷年同期新高。路透
中東及俄羅斯煉油廠受損，推升煉油利差達歷年同期新高。路透

中東及俄羅斯煉油廠受損，推升煉油利差達歷年同期新高，法人評估，受損產能恢復時間長、產業長期供需展望正向，台塑化（6505）拜煉油利差維持高檔，有利後續獲利表現，維持買進建議並調升目標價。

台塑化8月營收819億元，優於預期，主要受惠原油價格上漲，帶動成品油、烯烴產品報價走升，單月煉廠利用率攀高至92%，推升營收表現，法人預估，第3季煉廠利用率約91%，及煉油利差達近年同期新高，單季獲利可望繳出季增成績單。

法人分析，歐美於2024至2025年陸續關閉部分煉油廠，新增產能有限，造成全球煉油產業供給結構脆弱，在中東、俄羅斯煉油產能受損後，供應吃緊導致煉油利差高漲，估算近期煉油利差約為每桶38美元，近期已達歷年同期新高水準。

以油品來看，俄羅斯延長柴油出口禁令至10月，第4季進入備貨需求旺季，將有望支撐柴油利差維持每桶60美元以上高檔水準。

雖然汽油需求旺季已過，但部分煉廠極大化柴油產出，導致汽油產出率降低，俄羅斯維持汽油出口禁令，且日韓部分煉廠汽油單元設備異常而降載，皆使汽油供應吃緊。

法人表示，東南亞、非洲、南美洲等地汽油需求維持良好，俄羅斯亦向印度進口汽油，支撐近期汽油利差維持於每桶20美元以上高檔，預期隨氣候轉冷，汽油需求應逐步降低，但仍有望維持雙位數以上水準。

台塑化

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

營收及毛利率展開上升周期 法人調高欣銓獲利預估值及目標價

超級油輪短缺衝擊貿易 美國到亞洲運價提高兩倍

烏克蘭空襲俄國煉油廠

廢鋼價揚 東鋼營運有撐

相關新聞

精材獲利／自結8月1.93億元、年增43% EPS 0.71元

台積電（2330）轉投資封測廠精材（3374）21日應主管機關要求，公告今年8月自結數，單月獲利1.93億元，年成長43%，每股純益0.71元。

煉油利差維持高檔助攻獲利 法人調高台塑化目標價

中東及俄羅斯煉油廠受損，推升煉油利差達歷年同期新高，法人評估，受損產能恢復時間長、產業長期供需展望正向，台塑化（6505）拜煉油利差維持高檔，有利後續獲利表現，維持買進建議並調升目標價。

水泥袋背上街！台泥臨時股東會紀念品 水泥袋造型斜背包搶眼

台泥（1101）將於10月13日召開臨時股東會，討論歐洲水泥事業Cimpor International Holdings海外首次公開發行股票及掛牌交易案。台泥指出，因應此次臨時股東會，公司準備了一款很有「水泥味」的紀念品，把原本裝水泥的工業包裝縮小變成日常斜背包，不但保留「這是一包水泥」及原包裝上的文字與標示，也搭配綠色寬版背帶。除了接近傳統水泥袋色澤的咖啡款，台泥也考量女性族群，特別開發白色限定款，提供第二個選擇。

宏齊連拉三根漲停 股價創近16年新高

LED封裝廠宏齊（6168）21日早盤跳空開高後直奔漲停，股價亮燈鎖在42.7元，上漲3.85元、漲幅9.91%，拉出連續第3根漲停板，一舉創下2010年9月下旬以來的近16年新高。

台泥10月開股東臨時會 紀念品推水泥袋造型斜背包

台泥10月13日將召開股東臨時會，討論歐洲水泥事業Cimpor InternationalHoldings海外首次公開發...

左擁台積電、右抱英特爾 友達衝刺先進封裝 股價爆逾51萬張大量強漲

面板雙虎積極轉型，友達（2409）更是左右逢源，繼傳出與台積電（2330）攜手衝刺面板級封裝後，再傳出英特爾也找上門，搶攻Micro LED基板先進封裝，兩大半導體公司爭搶合作消息，激勵友達21日爆量強漲，盤中成交量逾51萬張，高居個股成交量冠軍；群創（3481）同樣也是爆量上漲表態。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。