水泥袋背上街！台泥臨時股東會紀念品 水泥袋造型斜背包搶眼

台泥（1101）將於10月13日召開臨時股東會，討論歐洲水泥事業Cimpor International Holdings海外首次公開發行股票及掛牌交易案。台泥指出，因應此次臨時股東會，公司準備了一款很有「水泥味」的紀念品，把原本裝水泥的工業包裝縮小變成日常斜背包，不但保留「這是一包水泥」及原包裝上的文字與標示，也搭配綠色寬版背帶。除了接近傳統水泥袋色澤的咖啡款，台泥也考量女性族群，特別開發白色限定款，提供第二個選擇。

台泥今天透過新聞稿表示，台泥股東會紀念品近年在股民間頗具話題。今年上半年推出的「美拉德風多功能折疊環保旅行袋」，拿下Yahoo拍賣2026年「股東紀念品Top 5熱搜榜」第一名。這次臨時股東會紀念品則回到水泥本業，取材自台泥推出的低碳卜特蘭石灰石水泥包裝設計，讓原本只會出現在工地的水泥袋視覺，變成可以裝手機與隨身物品、甚至揹著上班的日常配件。從「裝水泥」到「裝生活」，也讓低碳水泥多了一種更貼近日常的呈現方式。

台泥指出，此次紀念品選用杜邦紙材質，在保留水泥袋紙質視覺與觸感的同時，也兼具防潑水、耐磨與輕量特性。