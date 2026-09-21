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光鋐強勢漲停 4天飆漲逾46%

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

LED晶粒廠光鋐（4956）積極調整產品結構並跨入光通訊領域，在買盤與外資買超加持下，21日延續多頭攻勢，盤中再度亮燈攻上漲停板46.85元、上漲4.25元。

光鋐自16日啟動漲勢以來連拉4根紅K棒，四個交易日波段大漲14.8元、累計漲幅達46.18%，成交量亦放大至2.69萬張，成為盤面強勢焦點。

法人指出，傳統LED市場殺價競爭已過，光鋐加速轉向車載與特殊應用，產品線更全面往光通訊及不同波段元件擴展，包括Micro LED、VCSEL、共振腔發光二極體與光電二極體等均在開拓之列。公司透過製程改善與研發投入，全力拉高利基型高毛利產品比重，營運轉型效益逐步顯現，成為近期吸引買盤卡位的主因。

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