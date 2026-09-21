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宏齊連拉三根漲停 股價創近16年新高
LED封裝廠宏齊（6168）21日早盤跳空開高後直奔漲停，股價亮燈鎖在42.7元，上漲3.85元、漲幅9.91%，拉出連續第3根漲停板，一舉創下2010年9月下旬以來的近16年新高。
市場分析，宏齊近期強勢表態，主要受惠時序邁入第3季季底，聯電（2303）集團旗下個股作帳行情全面啟動，帶動盤面資金大舉點火。
另一方面，市場也提前反映宏齊轉向利基型市場的布局效益，包括穿戴裝置感測元件出貨穩健，以及布局車用功率元件與無人機等新題材，吸引多頭資金進場卡位。
展望後市，宏齊表示，下半年穿戴式裝置感測元件出貨持續增溫，加上全台唯一的自有COB顯示屏看板需求持穩，有助推升毛利率表現。
在新產品布局方面，公司鎖定車用功率元件及無人機測距模組雙引擎，產線均已就緒並進入客戶端送樣驗證階段，預計明年第2季起逐步放量，挹注中長期營運新動能。
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