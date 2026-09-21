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營收及毛利率展開上升周期 法人調高欣銓獲利預估值及目標價
欣銓（3264）受益龍潭廠ASIC訂單稼動率維持高檔，毛利率展望佳，法人看好，晶圓廠客戶ASIC CP外包測試訂單及新產能加入挹注，將帶動營收、毛利率展開上升周期，調高獲利預估值及目標價。
投顧法人分析，欣銓第2季毛利率攀升至40.1%，是第一家毛利率突破40%的封裝測試廠，隨龍潭廠一樓7月開始量產，推估第3季該廠整體平均月產值達 1.5至2億元、稼動率達90%至95%，帶動單季毛利率進一步達45%，獲利同步水漲船高，
法人評估，欣銓ASIC訂單毛利率有機會達56%以上，呼應晶圓廠客戶長期毛利率展望，第4季雲端服務供應商（CSP）ASIC新品迭代、消費性淡季等因素影響，稼動率微幅下滑，但毛利率預估仍可維持44%以上高檔水準。
欣銓龍潭新廠共七層樓，主要服務晶圓廠客戶外包ASIC CP測試訂單，其中，一樓為兩種客戶晶片，法人表示，10月ASIC新品迭代影響稼動率，加上臺系IC設計客戶消費性訂單進入淡季，預估第4季營收季增低個位數百分比、稼動率維持75%至80%，2027年第1季仍可繳出營收季增成績。
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