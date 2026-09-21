台泥10月開股東臨時會 紀念品推水泥袋造型斜背包

台泥10月13日將召開股東臨時會，討論歐洲水泥事業Cimpor InternationalHoldings海外首次公開發行股票及掛牌交易案。因應此次股東臨時會，台泥推出「水泥味」紀念品，把原本裝水泥的工業包裝縮小變成日常斜背包，推出咖啡色及白色2款。

台泥今天透過新聞稿表示，此次股東臨時會推出的紀念品，不但保留「這是一包水泥」及原包裝上的文字與標示，也搭配綠色寬版背帶；除了接近傳統水泥袋色澤的咖啡款之外，台泥也開發白色限定款，提供第二個選擇。

台泥表示，台泥今年上半年推出的股東會紀念品「美拉德風多功能折疊環保旅行袋」，拿下Yahoo拍賣2026年「股東紀念品Top 5熱搜榜」第一名；這次股東臨時會紀念品則回到水泥本業，取材自台泥推出的低碳卜特蘭石灰石水泥包裝設計，讓原本只會出現在工地的水泥袋視覺，變成可以裝手機與隨身物品的日常配件。

台泥指出，此次紀念品選用杜邦紙材質，在保留水泥袋紙質視覺與觸感的同時，也兼具防潑水、耐磨與輕量特性。