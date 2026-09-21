快訊

二度傷害！議員揭台中公所女職員1天遭猥褻10多次 因程序瑕疵重啟調查

半導體跨入材料新戰場 「造光路、挖水路」並進

時尚圈第一貴公子人生謝幕！傳奇超模辛蒂克勞馥27歲帥兒離世

聽新聞
0:00 / 0:00

台泥10月開股東臨時會 紀念品推水泥袋造型斜背包

中央社／ 台北21日電
台泥10月13日將召開股東臨時會。 聯合報系資料照
台泥10月13日將召開股東臨時會。 聯合報系資料照

台泥10月13日將召開股東臨時會，討論歐洲水泥事業Cimpor InternationalHoldings海外首次公開發行股票及掛牌交易案。因應此次股東臨時會，台泥推出「水泥味」紀念品，把原本裝水泥的工業包裝縮小變成日常斜背包，推出咖啡色及白色2款。

台泥今天透過新聞稿表示，此次股東臨時會推出的紀念品，不但保留「這是一包水泥」及原包裝上的文字與標示，也搭配綠色寬版背帶；除了接近傳統水泥袋色澤的咖啡款之外，台泥也開發白色限定款，提供第二個選擇。

台泥表示，台泥今年上半年推出的股東會紀念品「美拉德風多功能折疊環保旅行袋」，拿下Yahoo拍賣2026年「股東紀念品Top 5熱搜榜」第一名；這次股東臨時會紀念品則回到水泥本業，取材自台泥推出的低碳卜特蘭石灰石水泥包裝設計，讓原本只會出現在工地的水泥袋視覺，變成可以裝手機與隨身物品的日常配件。

台泥指出，此次紀念品選用杜邦紙材質，在保留水泥袋紙質視覺與觸感的同時，也兼具防潑水、耐磨與輕量特性。

台泥

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

雙十國慶紀念品「磁吸保溫瓶、迷你燈箱」開箱 抽獎辦法一次看

00934、00904等三檔台股ETF換股名單出爐

搶攻台灣多元需求 TOTO品牌旗艦店煥新開幕

「第四屆合庫人壽合庫年獸文創設計獎」徵件破千！國立歷史博物館重磅加入 產官學三「羊」開泰 繼往開來

相關新聞

台泥10月開股東臨時會 紀念品推水泥袋造型斜背包

台泥10月13日將召開股東臨時會，討論歐洲水泥事業Cimpor InternationalHoldings海外首次公開發...

左擁台積電、右抱英特爾 友達衝刺先進封裝 股價爆逾51萬張大量強漲

面板雙虎積極轉型，友達（2409）更是左右逢源，繼傳出與台積電（2330）攜手衝刺面板級封裝後，再傳出英特爾也找上門，搶攻Micro LED基板先進封裝，兩大半導體公司爭搶合作消息，激勵友達21日爆量強漲，盤中成交量逾51萬張，高居個股成交量冠軍；群創（3481）同樣也是爆量上漲表態。

傳英特爾有意攜手友達推先進封裝 友達早盤漲逾8%

媒體報導英特爾衝刺半導體先進封裝市場，傳出有意與面板廠友達（2409）合作；另傳出有意買友達中科5代、7.5代廠的台積電...

AI ASIC 進入高速成長期 聯發科領軍 ASIC 勁揚 創意、世芯跟著衝

聯發科（2454）21日早盤衝高越過5千元關卡，早盤曾上漲到5,035元，漲幅逾6%；帶動創意（3443）、世芯-KY（3661）等ASIC族群跟漲。

聯發科股價創新高 突破5,000元大關

晶片大廠聯發科（2454）有特殊應用IC（ASIC）設計服務的展望護體，加上最近宣布推出最新以2奈米製程打造的進階版旗艦手機晶片「天璣9600 Pro」，以及採用台積電（2330）3奈米製程生產的標準版旗艦手機晶片「天璣9600M」，主打AI與效能更進化，為接下來的業務增添柴火。該公司今日早盤股價攻上5,035元，不但突破5,000元整數關卡，且創歷史新天價。

國邑新藥獲美二期臨床核准

國邑*（6875）近日宣布，旗下長效吸入新藥L608已取得美國食品藥物管理局（FDA）第二期臨床試驗核准。公司將推進多國多中心臨床試驗，進一步驗證L608於硬皮症周邊血管併發症的臨床應用潛力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。