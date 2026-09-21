嘉基銀彈到手準備擴產 盤中最高漲9%

晶片大廠聯發科（2454）有特殊應用IC（ASIC）設計服務的展望護體，加上最近宣布推出最新以2奈米製程打造的進階版旗艦手機晶片「天璣9600 Pro」，以及採用台積電（2330）3奈米製程生產的標準版旗艦手機晶片「天璣9600M」，主打AI與效能更進化，為接下來的業務增添柴火。該公司今日早盤股價攻上5,035元，不但突破5,000元整數關卡，且創歷史新天價。

2026-09-21 09:22