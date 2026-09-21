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嘉基銀彈到手準備擴產 盤中最高漲9%
嘉基（6715）現增完成，銀彈到手，準備擴產近封裝光學（NPO）生產線，21日股價開高震盪走高，盤中最高漲9%。該公司已經完成今年度的現增6,000張，每股價格為310元，股款18.6億元已經全數收足。
根據公開說明書，嘉基今年募資主要用於中壢廠無塵室整建與新產線設備建置，以瞄準人工智慧（AI）資料中心與高速光通訊產品需求，新產線將鎖定NPO、400/800G 線性驅動可插拔光模組（LPO）等新品需求，其中無塵室將於明年第2季完成整建，新產線則會在明年第4季投產。
此次嘉基主要以現增搭配自有資金，總計投入預估會超過26億元，扣除現增籌資後，其餘則為自有資金。公開說明書指出，資本支出超過九成會用在購置機器設備，另外1億餘元用在中壢廠無塵室整修工程。
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