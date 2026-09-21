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左擁台積電、右抱英特爾 友達衝刺先進封裝 股價爆逾51萬張大量強漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
友達董事長彭双浪。 聯合報系資料照
友達董事長彭双浪。 聯合報系資料照

面板雙虎積極轉型，友達（2409）更是左右逢源，繼傳出與台積電（2330）攜手衝刺面板級封裝後，再傳出英特爾也找上門，搶攻Micro LED基板先進封裝，兩大半導體公司爭搶合作消息，激勵友達21日爆量強漲，盤中成交量逾51萬張，高居個股成交量冠軍；群創（3481）同樣也是爆量上漲表態。

友達董事長彭双浪在先前的法說會時表示，先進封裝及玻璃基板等領域都已布局，攜手合作夥伴共同開發中，但未透露合作對象；市場先前則是傳出友達與台積電合作進軍面板級封裝。

除了台積電，最新的消息則是傳出有意衝刺先進封裝布局、近期跨入Micro LED基板先進封裝領域的英特爾也找上友達，將合作衝刺CPO與高密度算力晶片整合方案；另外，全球玻璃基板與材料科學龍頭康寧也與群創、友達、正達（3149）等台廠，衝刺面板級封裝（PLP）領域。

友達21日以31.85元開高，一度拉升至33.2元，漲幅9.39%，盤中爆出逾51萬張大量，高居個股成交量冠軍，漲幅逾8%；群創也開高，一度叩關50元關卡，衝達50.1元， 盤中漲幅近2%，成交量逾11.7萬， 居個股成交量第二名，僅次友達。

英特爾 友達 台積電

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