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傳英特爾有意攜手友達推先進封裝 友達早盤漲逾8%
媒體報導英特爾衝刺半導體先進封裝市場，傳出有意與面板廠友達（2409）合作；另傳出有意買友達中科5代、7.5代廠的台積電（2330），可能攜手友達共推先進封裝業務，友達今天早盤股價勁揚8.56%至32.95元；已先一步跨入先進封裝並量產的群創（3481）上漲3.83%，重回50元關卡。
群創最早投入先進扇出型面板級封裝（FoPLP）製程，並在去年穩定出貨給國際低軌衛星大廠，由於有量產及國際大廠認證實績，獲市場看好；友達多次提到先進封裝製程早就投入研發，現階段力拚微型發光二極體（Micro LED）的顯示及光通訊市場。不過在半導體大廠紛紛投入先進封裝製程之際，友達也一再被點名。
台灣兩大面板廠友達、群創迄今只出售面板廠給半導體廠，尚未發布具體合作消息。
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