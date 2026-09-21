聯發科股價創新高 突破5,000元大關

晶片大廠聯發科（2454）有特殊應用IC（ASIC）設計服務的展望護體，加上最近宣布推出最新以2奈米製程打造的進階版旗艦手機晶片「天璣9600 Pro」，以及採用台積電（2330）3奈米製程生產的標準版旗艦手機晶片「天璣9600M」，主打AI與效能更進化，為接下來的業務增添柴火。該公司今日早盤股價攻上5,035元，不但突破5,000元整數關卡，且創歷史新天價。

聯發科天璣產品已經連續六年，蟬聯全球手機系統單晶片市場龍頭。這次是聯發科史上首次在旗艦產品發布會上，一口氣端出兩款旗艦晶片，展現強力拓展市占的企圖心。聯發科總經理暨營運長陳冠州表示，該公司持續推動代理式AI時代高速發展。全新天璣晶片乘勢登場，以全面進化的代理式AI體驗，開啟智慧裝置端的AI新紀元。

聯發科資深副總徐敬全指出，天璣9600 Pro是該系列有史以來最強大的旗艦AI行動晶片，以全面革新的AI原生架構重塑旗艦定義，性能與能效雙重躍升。天璣9600M則為普及化旗艦體驗而生，讓更多使用者都能享有高階流暢與AI賦能的優異體驗，並豐富旗艦細分市場的多元布局。

同時，聯發科發展ASIC設計服務，資料中心晶片業務今年正要開花結果， 透過與美國大型雲端服務商緊密合作，已打造首款具備領先效能的AI加速器ASIC，預計第4季量產。其今年資料中心營收可望超過20億美元，且評估相關業績在明年加速成長。

聯發科先前指出，資料中心市場2027年可服務市場規模（SAM）可達800億美元規模，並將該公司市占率目標從先前預估10%至15%，提高為15%至20%。第二款AI加速器ASIC進展順利，運算效能顯著提升，也進一步優化整體擁有成本（TCO）。