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富強鑫 AI基建訂單看旺

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

塑膠射出機大廠富強鑫（6603）近期陸續取得AI基礎建設產業等客戶新單，推進訂單能見度看到明年第1季，可為營運進一步加持。該公司並看好第4季營運表現，將延續增長走勢。

富強鑫表示，隨著AI算力基礎建設、先進製程及先進封裝應用擴張，半導體客戶積極推動產能擴充、自動化升級及製程設備投資，帶動高階精密製造設備需求。

該公司憑藉多年累積的精密成型、客製化設備開發及自動化整合能力，已逐步建立AI基建及半導體相關應用實績，隨客戶擴產進程推進，相關訂單陸續轉化為出貨及營收貢獻。

以一家基建客戶為例，所下訂的31台高階智慧外曲肘設備訂單，預計今年第4季前完成驗收交付。並進一步拉高來自AI基建、ICT和半導體等科技產業的營收占比，由目前約26.4%持續向上攀升，成為未來營運成長的重要動能。

展望營運，富強鑫指出，隨著設備陸續完成出貨與驗收，加上既有訂單排程持續推進，整體營運動能有望維持成長。公司同時將加緊深化「本業升級＋新事業成長」雙軌策略，本業聚焦AI、ICT、半導體、高階汽車零組件等高附加價值市場，提升高階設備出貨比重。

基建 算力 半導體 先進製程

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