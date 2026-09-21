海柏特今年營收拚新高

和碩集團即將迎來上市櫃新兵，旗下工業電腦廠東擎科技（7710）即將自興櫃轉上市，23日舉行上市前業績發表會，展望後市，東擎北美大型ODM專案將在第3季結束，第4季將有既有客戶的系統級案件接棒出貨，出貨動能可望維持相對穩健。

2026-09-21 00:59