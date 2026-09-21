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海柏特今年營收拚新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁集團旗下海柏特（6884） 受惠於海外市場拓展及併購效益持續挹注營運成長動能，今年營運持續走高。海柏特近期成立印度子公司，已開始有業績貢獻，成為未來營收成長潛在動能。

法人預估，海柏特今年營收雙位數成長無虞，業績有望創下新高紀錄。

海柏特維修業務穩定增長，為加速成長速度，今年展開併購，7月累積取得馬來西亞公司Miifix51%股權並將其納入旗下子公司，擴大切入手機維修生意。

Miifix主要於馬來西亞從事手機維修與買賣服務，業務涵蓋手機、手機周邊及信用卡刷卡機，宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠看好該公司業務將能拓展至泰國、印尼等市場。

此外，印度市場具備未來潛力，海柏特近期成立印度子公司，配合宏碁集團在當地強勢布局，海柏特看好印度業績將持續放大。

營收 宏碁 併購

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