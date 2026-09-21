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艾爾生醫後天登創櫃板
櫃買中心（Taipei Exchange）創櫃板再添生力軍，艾爾生醫（7437）產業類別為生技醫療，將於9月23日登錄創櫃板。
艾爾生醫成立於2025年，為一家專注於「創新藥物劑型」研發與商業化的生技新藥公司，核心技術聚焦於經皮藥物傳輸系統（TDDS）與非侵入式眼後節藥物傳輸技術。
公司採取505(b)(2)新藥發展策略，致力透過先進的藥物傳輸平台技術優化現有藥物療效，為全球醫療健康市場提供更具臨床價值的治療選項。
艾爾生醫擁有自研透皮給藥技術專利，現階段正積極開發用於治療阿茲海默症的透皮貼劑，將現有一日短效劑型開發為七日長效劑型，大幅提升病患的用藥依從性並降低副作用。
此外，公司憑藉突破性的眼部傳輸技術，將傳統需經「眼球內注射」的藥物轉化為非侵入式「眼藥水」劑型，精準將藥物傳遞至視網膜與黃斑部等眼後節部位，切入高成長潛力的眼底疾病治療市場，展現極佳的研發與市場競爭力。
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