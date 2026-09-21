床的世界 兩棲衝營運

床的世界（2938）主要從事床墊生產，及搭配寢具與周邊家具之批發及零售業務，已在9月16日以每股18元上櫃掛牌。床的世界2025年度及2026年上半年度營收分別為7.25億元及3.63億元，每股稅後純益（EPS）分別為1.18元及0.81元，今年上半年營收較去年同期略增，獲利則有明顯成長。

床的世界於2004年成立，主要以床的世界品牌經營床墊銷售通路，並銷售自有品牌床墊及國外授權品牌床墊，產品涵蓋中高低階等不同功能及價格。

公司同時具備床墊生產及銷售通路，透過自有生產與通路體系，掌握產品開發、生產及市場銷售等環節，並可依據門市銷售情形及消費者回饋，作為產品規劃與調整的參考，且提供所銷售床墊十年保固，反映其對產品品質與耐用度之信心。

在實體通路方面，床的世界經營28家直營門市遍布全台灣北中南11個縣市，展間坪數多為百坪以上，展示不同品牌、功能及價格定位的床墊產品，讓消費者可於門市進行實際體驗與比較，各門市並配置專責銷售服務人員，提供床墊產品及相關睡眠需求的介紹與諮詢，協助消費者依個人身形、睡眠習慣以及支撐需求進行選擇。

除實體通路外，床的世界亦發展線上銷售通路，除經營官方線上購物商城外，亦於momo、蝦皮商城、PChome及Yahoo購物中心等電商平台銷售產品，並針對線上消費市場規劃不同產品系列，提供不同價格及功能定位的床墊選擇，以服務不同消費型態及需求的客群。

床的世界持續將睡眠科技應用於床墊產品開發，例如於部分高階床墊導入舒曼波助眠系統，並推出可調整床墊角度，結合震動按摩及喚醒等功能的傑伯斯智能床墊，透過不同功能設計，提供消費者多元的睡眠產品選擇。

隨民眾健康意識提升，消費者對睡眠品質及睡眠環境的重視程度逐漸增加，床的世界將持續精進產品功能與品質，提供消費者更好的床墊產品，以推動公司業務穩健發展。