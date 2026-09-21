廢鋼價揚 東鋼營運有撐

東鋼（2006）營運穩健，雖受國內房地產景氣降溫、建築執照面積下滑影響，但鋼筋與H型鋼仍穩健發展，獲利大幅增長；加上鋼筋進入傳統第4季施工旺季，近期國內廢鋼價格走高，讓公司對後市景氣持樂觀看法。

法人指出，東鋼獲利改善的關鍵，在於利差明顯擴大。上半年營業毛利49億元、年增11%；營業利益、年增15%，毛利率提高至16%，稅前盈餘達38億元、年增34%。

鋼筋仍是東鋼營運最大基本盤。公司指出，2026年前八月鋼筋產量達89萬公噸；相較2025全年136.9萬公噸，全年產量仍具有相當規模。H型鋼是另一項重要支柱，2026年前六月國內H型鋼需求57萬公噸，東鋼同期生產量約51萬公噸；2025年國內需求100萬公噸、生產量92萬公噸，顯示大型廠房、公共工程及鋼構建築需求仍提供支撐。

海外布局方面，越南THSVC也值得關注。越南建築用鋼需求2026年前七月達817萬公噸。東鋼越南廠今年前八月軋鋼生產12萬公噸、銷售約當12萬公噸，產銷大致維持平衡，越南基建及營建需求成長，成為台灣市場之外的重要營運支點。

展望年底，房地產信用管制使一般住宅新案減少，但AI與半導體廠房、資料中心、公共工程及大型鋼構需求仍可支撐H型鋼；鋼筋則進入傳統第4季施工旺季，近期國內廢鋼價格走高，也替成品價格形成成本底部。

東鋼在國內鋼筋需求沒有大幅成長的環境下，仍能靠利差、成本控制及業外改善推升獲利，顯示營運韌性。若第4季「金九銀十」需求回溫、廢鋼成本支撐鋼價，加上H型鋼與越南市場維持穩健，東鋼2026年全年獲利表現值得觀察，後市展望樂觀看待。