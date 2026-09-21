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上品在手訂單75億元

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

上市化工業上品（4770）近日表示，隨著海內外晶圓大廠及記憶體廠掀擴廠浪潮，電子化學品業也大規模擴充產能，帶動上品氟素設備及管材、槽體系統需求，今年訂單大幅成長；至今年第3季在手訂單逾75億元，較年初的38億元倍增。

上品指出，隨半導體及電子化學品擴廠，推升需求，目前需極力放大產能因應，各區域需求皆成長，其中台灣需求尤其強勁。今、明年將持續擴充台灣廠產能，預計於2027年再增加20%左右產能。

上品先前月產能包括槽車80台，目前已提升至140台，中國大陸嘉興廠月產能約100台；因應半導體及電子化學品需求，公司規劃台灣廠再擴增約20%產能至170台，預計2027年第1季投產。

上品今年第2季稅後純益2.49億元，年增23%，每股純益（EPS）3.11元；今年上半年稅後純益4.51億元，年增5%，EPS 5.63元。

上品指出，由於去年低價訂單已逐步消化，今年起高毛利訂單占比放大，產品組合已逐步優化。

上品主要生產半導體及電子化學品產業所需的氟素內襯設備、材料、管件及槽車。由於晶圓製程使用的電子級化學品，如硫酸、氨水、氫氟酸、異丙醇等，均具腐蝕性，而鐵氟龍具抗酸鹼、耐各種有機溶劑等特性，對多數化學藥品及溶劑皆呈惰性，是優異的耐腐蝕材料，可維持化學品純度，因此廣泛應用於化學品管件及設備，可謂晶圓及電子化學品廠的「血管」。

業界指出，電子化學品從生產、儲存到出貨，均需使用鐵氟龍內襯設備；尤其隨先進製程對金屬離子溶出及微粒的要求日益嚴格，氟素設備的重要性進一步提升，且目前尚無替代材料。

至於日媒先前報導，台積關鍵供應商、日本PFA管材Nichias將與台灣彰京開發公司合作，於新竹設置PFA管材廠，業界表示，由於Nichias目前產品尚未涵蓋設備內部使用的PFA管材，加上上品在二次配線、裝機用PFA管材的市占率本就不高，因此預期對上品影響有限。

晶圓 半導體 化學

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