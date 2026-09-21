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國邑新藥獲美二期臨床核准

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

國邑*（6875）近日宣布，旗下長效吸入新藥L608已取得美國食品藥物管理局（FDA）第二期臨床試驗核准。公司將推進多國多中心臨床試驗，進一步驗證L608於硬皮症周邊血管併發症的臨床應用潛力。

國邑藥品指出，L608本次第二期臨床試驗為隨機分組、雙盲對照之完整試驗設計，規劃40位病患，治療期為28天。試驗預計於今年底正式啟動，並以2028年初完成受試者收案為目標。本試驗主要聚焦於硬皮症指端潰瘍（SystemicSclerosis-DigitalUlcers, SSc-DU），透過這次試驗，L608可望快速取得關鍵PoC數據，作為國際授權合作的重要臨床驗證，並為後續第三期臨床開發奠定基礎。

國邑總經理甘霈表示，SSc-DU患者在美國目前沒有核准藥物可用，歐洲雖然有以Iloprost靜脈輸注的治療選擇，但療程需於醫療院所完成；L608的目標，是讓患者能以居家吸入方式完成療程。

臨床 FDA 藥品

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