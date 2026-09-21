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東擎將轉上市 前景俏

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

和碩集團即將迎來上市櫃新兵，旗下工業電腦廠東擎科技（7710）即將自興櫃轉上市，23日舉行上市前業績發表會，展望後市，東擎北美大型ODM專案將在第3季結束，第4季將有既有客戶的系統級案件接棒出貨，出貨動能可望維持相對穩健。

東擎為和碩集團旗下華擎子公司。東擎受惠產業景氣復甦及邊緣AI趨勢，今年、明年維持成長態勢。

東擎今年8月營收3.11億元，月減12%、年增103.1%；累計今年前八個月營收為24.22億元，年增97.1%，為同期新高；上半年稅後純益2.67億元，呈現倍數增長，上半年每股純益4.3元。

以垂直應用比重來看，娛樂占比大幅提高至49%，相比去年全年7%顯著成長，業務涵蓋老虎機、街機遊戲及遊戲串流服務，其次則為自動化26%，應用包含半導體製程、汽車焊接及消費品，後續應用依序為Commerce 13%、其他5%、資安4%、機器人3%。

以銷售區域來看，截至今年上半年，美洲比重達62%、亞洲19%、歐洲17%，其他則為2%。相比去年，美洲比重顯著拉高，受惠北美大型ODM專案自3月開始出貨，帶動上半年營收強勁成長。

法人指出，東擎北美專案結束，第4季營收面臨季減，但新的系統ODM專案開始出貨，仍可維持年成長表現。未來將從板卡供應提升至L10系統層級，預計2027年發酵。

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