宸曜出貨旺 營運吞補丸

工業電腦廠宸曜（6922）表示，本季訂單出貨比（B／B Ratio）維持高檔，第4季與全年營運也將持穩，對整體營運審慎樂觀。法人看好，宸曜受惠訂單需求強勁，2026年營收創新高的目標將輕鬆達陣。

宸曜指出，因應市場需求，持續調整高效能邊緣運算產品布局，並強化供應鏈管理及各區域市場的服務能力，以因應不同應用對產品效能與客製化需求。

從市場應用觀察，隨著高效能邊緣運算需求擴增，半導體及高階製造等領域正逐步導入相關解決方案。宸曜科技看好，半導體產業相關應用營收占比可望進一步提升。同時，無人系統與國防等高附加價值產業應用專案維持穩定出貨，為營收提供支撐。區域市場方面，歐洲、亞洲及北美三大市場接單與出貨表現均保持穩定。

宸曜近年積極擴展新應用領域，半導體被視為重要戰場，目前半導體客戶主要為美系及台系廠商，半導體相關業務約占整體營收一成左右，以今年上半年來看，半導體相關應用約成長兩成，預期後續業務持續成長。

宸曜今年並在韓國設立子公司，瞄準當地半導體及軍工商機，近年AI伺服器需求大增，韓國半導體巨頭三星、SK海力士紛紛展開新一輪擴產，相關商機巨大，宸曜也與韓國設備商合作。