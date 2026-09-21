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半導體設備、邊緣 AI 應用接單旺 凌華今年獲利拚新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
凌華董事長劉鈞 。聯合報系資料照
凌華董事長劉鈞 。聯合報系資料照

工業電腦廠凌華（6166）受惠全球半導體設備需求及邊緣AI（Edge AI）應用成長，今年業績持續走高。展望後市，凌華預期接單動能穩定，下半年營收有望年增雙位數百分比以上，伴隨毛利率回穩，法人看好，凌華今年每股純益有機會挑戰7元，創新高紀錄。

凌華向來不評論法人預估財務數字，強調AI運算正由雲端逐步延伸至各類實體場域，帶動邊緣運算基礎架構需求持續成長，有利凌華營運。

凌華指出，持續深化邊緣AI、醫療、智慧製造、半導體、自動化設備等重點市場布局，並透過全球業務網絡與技術服務體系，拓展國際市場商機，提升整體營運規模與競爭優勢。

凌華8月營收15.29億元，創單季新高，月增7.2%，年增47.8%；前八月營收108.6億元，為同期最佳，年增41.6%。凌華高層樂觀下半年營運，預期接單動能穩定下，下半年營收將較年增雙位數百分比以上，並優於上半年。

凌華表示，營收成長來自各事業單位及區域市場需求穩健增長，各主要產品線均維持良好出貨表現，亞洲、美洲及歐洲市場接單動能亦同步提升，反映公司長期深耕產業應用與全球布局策略逐步發揮成效。

從市場動能來看，凌華美國市場受惠醫療、交通、博弈、國防、能源等各領域均勻成長，動能強勁；歐洲市場方面，醫療、零售專案陸續發酵，明年營運同樣可期。

法人表示，凌華今年上半年每股純益繳出3.12元佳績，已賺贏去年全年，隨著下半年業績持續走高，加上第2季啟動價格轉嫁策略發酵，預期毛利率將回穩，看好凌華今年每股純益有機會挑戰7元，創新高紀錄。

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