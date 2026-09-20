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安心、王品、雲品法說 談展望

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

觀光餐飲股法說會接力登場，安心（1259）21日率先上陣，王品（2727）、雲品（2748）22日接棒。隨餐飲業進入中秋連假、年底聚餐及尾牙旺季，市場將聚焦王品兩岸營運與展店動能、雲品大型外燴接單及委託經營布局，以及安心新型態店鋪與屏東農科廠後續效益。

其中，餐飲龍頭王品近期營運動能強勁，8月兩岸合併營收25.2億元、年增11.3%，改寫單月歷史新高；台灣事業群營收20.1億元，首度突破20億元、年增8.9%，大陸事業群營收5.1億元、年增21.4%；前八月合併營收174.4億元、年增12.3%。隨中秋連假來臨、第4季又是餐飲傳統旺季，王品兩岸營運動能及後續展店規畫，將是法說焦點。

同日登場的雲品，受惠暑假旅遊及餐飲需求，8月營收1.7億元、年增2.2%，前八月營收16.5億元、年增3.9%，單月及累計營收均創歷年同期新高。第4季進入旅遊與宴席傳統旺季，宴會、外燴及年底聚餐需求將成為後續營運重要動能。

雲品目前大型外燴已接單8,150桌，單一場次最大規模達1,250桌，全年大型外燴總量預估較去年成長一成。

安心則於21日舉行線上法說。旗下摩斯漢堡截至去年底全台總店數297家，展店策略著重店點體質調整及新型態店鋪，並持續導入多元點餐、支付及科技應用，在餐飲業持續面臨缺工及人力成本壓力下，藉此提升製餐效率、改善營業流程。

安心另一布局重點為屏東農科廠，初期規畫供應全台約300家門市食材，後續將擴大供應東元（1504）集團旗下餐飲事業各品牌，中長期並規畫與其他餐飲業者合作。

雲品 王品 法說

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