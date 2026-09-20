「低本益比族群」伺機補漲 力積電、聯電等躍布局優選

雖然聯準會升息後台股反彈站上47K，不過法人指出，因為量能不足，短線要直接攻上5萬點的機率不高，最快可能要等到11月，期間仍可能有數次拉回，建議切入營收成長、低本益比法人進駐股，相關如力積電（6770）、聯電（2303）、矽格（6257）等個股，可伺機而動。

篩選8月營收月增、本益比小於25，再以近五日三大法人買超排序前十名，包括力積電、聯電、陽明、南亞科、矽格、宏碁、萬海、廣達、潤泰新、超豐。產業來看，電子占七檔較多，以記憶體、封測、成熟製程等AI相關為主，傳產則是以航運為主。

籌碼面來看，三大法人買超最積極的是力積電，近五日買超高達10.2萬張，其次是聯電、陽明，分別獲得10.1萬張、2.9萬張買超，南亞科、矽格近五日法人買超都逾2萬張。觀察8月營收表現，以廣達月增15.7%最高，宏碁月增12.1%。至於本益比，最低的是潤泰新，僅6.4。觀察近五日漲幅，以矽格上漲15.6%最飆，其次聯電、超豐分別有11%、10.7%的漲幅，表現最為強勢。

富邦投顧董事長陳奕光表示，不管是記憶體、航運、成熟製程，都與漲價題材相關，而且8月營收還能維持月增的個股，預期第3季財報亮眼的機率高。不過需密切留意報價能否持續上漲，牽動到獲利能否維持高成長。預期台股有機會在10月中旬過前高，最快11月見到5萬點，操作上選股不選市，以AI相關成長股為首選。