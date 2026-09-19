散熱股又有大消息？花旗喊買奇鋐、雙鴻 目標價齊升逾14%

散熱族群成長動能持續升溫，奇鋐（3017）、雙鴻（3324）受惠水冷產品放量及ASIC水冷需求擴大，花旗證券最新同步上修獲利預估與目標價。其中，奇鋐目標價由3,800元調升至4,350元，雙鴻則由1,550元上調至1,800元，均維持「買進」評級。

花旗分析，奇鋐Vera Rubin平台已於9月開始小量貢獻營收，預期今年第4季進一步放量；現有ASIC專案也逐步由氣冷轉向水冷，另有一款ASIC專案預計第4季進入量產，預估奇鋐第3季、第4季營收將分別季增18%、12%，受惠良率提升，以及伺服器與水冷產品貢獻比重增加，毛利率可望逐季改善。

展望2027年，花旗預期奇鋐將因應水冷板需求持續大於供給，展開新一輪擴產，以滿足強勁的ASIC需求。因此在水冷產品貢獻帶動下，2027年ASIC占水冷營收比重可能突破50%。

此外，市場持續關注雙面水冷板（double-sided cold plate）的導入，目前已有數個平台進入研發階段，可望成為奇鋐後續額外的成長動能。

花旗預估，奇鋐2027年營收年增50%，毛利率進一步提升至34.9%，年增2.2個百分點。基於水冷板產能與出貨量上修，以及對ASIC水冷需求更積極的看法，因此將奇鋐2026、2027、2028年獲利預測分別調升3%、13%、16%，目標價由3,800元調升至4,350元，升幅14.4%，維持「買進」評等。

雙鴻方面，花旗指出，雖然今年8月營收自7月高基期回檔，但營運軌道仍明確，可達成第3季營收季增至少15%的預期。進入第4季後，Vera Rubin產品出貨，加上ASIC專案水冷版開始量產，可望支撐營收維持成長。因此，預估雙鴻第3季、第4季營收分別季增17%、16%，毛利率亦可望上揚。

展望2027年，花旗表示，雙鴻持續進行Vera Rubin平台水冷板認證，並參與次世代產品開發，預計最快2027年第1季開始貢獻營收。此外，現有ASIC水冷專案出貨量將進一步擴大，另有數個專案正在洽談。

花旗預估，雙鴻2027年營收將年增35%，水冷營收比重將從今年預估的61%提升至明年的70%，毛利率達31.3%，年增1.2個百分點。基於水冷板出貨量上修，以及對ASIC水冷需求的積極看法，將雙鴻2026、2027、2028年獲利預測分別調升2%、14%、17%，目標價由1,550元調升至1,800元，升幅16.1%維持「買進」評等。