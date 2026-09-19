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花旗上修獲利預估與目標價 奇鋐、雙鴻看旺 外資喊買

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
花旗看散熱雙雄
花旗看散熱雙雄

AI供應鏈成長動能持續升溫，散熱雙雄奇鋐（3017）、雙鴻受惠水冷產品放量及ASIC水冷需求擴大，花旗證券上修兩檔個股獲利預估與目標價。其中，奇鋐目標價由3,800元調升至4,350元、升幅14.4%，雙鴻則由1,550元上調至1,800元、升幅16.1%，均維持「買進」評級。

奇鋐昨（18）日股價大漲245元收3,430元，距花旗目標價4,350元尚有26.8%差距，而外資券商中，目前給奇鋐目標價最高的是麥格理，達4,600元；雙鴻昨股價漲95元收1,480元，與花旗目標價1,800元相差21.6%。

展望2027年，花旗預期奇鋐將因應水冷板需求持續大於供給，展開新一輪擴產，以滿足強勁的ASIC需求。因此在水冷產品貢獻帶動下，2027年ASIC占水冷營收比重可能突破50%。

花旗預估，奇鋐2027年營收年增50%，毛利率進一步提升至34.9%，年增2.2個百分點。基於水冷板產能與出貨量上修，以及對ASIC水冷需求更積極的看法，因此將奇鋐2026、2027、2028年獲利預測分別調升3%、13%、16%，目標價由3,800元調升至4,350元，維持「買進」評等。

雙鴻方面，花旗指出，雖然今年8月營收自7月高基期回檔，但營運軌道仍明確，可達成第3季營收季增至少15%的預期。進入第4季後，Vera Rubin產品出貨，加上ASIC專案水冷版開始量產，可望支撐營收維持成長。因此，預估雙鴻第3季、第4季營收分別季增17%、16%，毛利率亦可望上揚。

雙鴻 奇鋐 外資

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