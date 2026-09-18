富采砸近15億大買友達持股 股權比重提升至0.97%

富采（3714）18日代子公司富采光電公告，自3月9日至18日止，依市價取得關係人友達（2409）普通股共7萬3,128張，每股均價20.48元，總金額約14.98億元；累計持股比重升至0.97%。

富采指出，本次取得股權主要為增進集團策略協同效益，持續擴大高附加價值市場版圖。

在關鍵技術布局上，兩大廠先前於半導體展攜手鼎元（2426）、達興材料（5234）及康寧（GLW），共同發表次世代Micro LED CPO系統級光學模組；分工上由富采供應發射光源，鼎元提供光感測元件，友達主導巨量轉移、重分布層封裝與系統架構整合。

業界分析，該項模組瞄準AI資料中心10公尺短距離高速傳輸與主動式光纜等先進需求，富采此次加碼友達持股，實質深化雙方在光電整合架構上的戰略同盟，藉由垂直生態系合作，加速卡位高算力市場商機。

富采強調，公司持續整合巨量轉移與電子驅動等技術，預計今年底前完成量產設備建置，為2027年Micro LED產品量產預作準備，並結合車用、感測與光通訊三大動能，加速長期營運轉型。