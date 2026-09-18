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遠東新活化資產 估賺3.3億

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

遠東新（1402）昨（18）日一口氣公告三筆關係人資產交易，旗下遠東資源開發及遠揚建設出售新北市板橋區土地，以及「遠揚之森A+」建案八戶房地與車位，三筆交易總金額合計約12.59億元，預計處分利益合計約3.36億元，將有助挹注遠東新獲利。

其中，金額最大一筆為遠東資源開發出售新北市板橋區亞東段1011地號等五筆土地予醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會，土地面積1,505平方公尺、約455.26坪，每坪交易價格約165.65萬元，總交易金額7.54億元，預計認列處分利益約2.1億元。

遠東新指出，該土地屬醫療專用區，徐元智先生醫藥基金會此次取得土地，主要是為取得亞東醫院急診室廊道土地。由於遠東資源開發與徐元智先生醫藥基金會董事長為同一人，因此屬關係人交易；遠東資源開發處分目的則為增加營運資金及活化資產。

另外兩筆公告則同屬「遠揚之森A+」建案八戶銷售案，因土地與房屋分屬遠東資源開發、遠揚建設，因此分別公告。

遠東新 板橋 亞東醫院

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