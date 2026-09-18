遠東新活化資產 估賺3.3億

晶圓代工競爭從前段代工延燒到後段封裝，競逐一條龍服務。研調機構集邦科技（TrendForce）最新半導體先進封裝產業研究預期，台積電CoWoS-L儘管面臨英特爾EMIB-T的競爭，但憑藉技術成熟度與良率優勢，直至2028年仍將是AI晶片的主流封裝方案。

2026-09-19 00:20