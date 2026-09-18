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中鋼11月盤價看漲

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
中鋼。 聯合報系資料照
中鋼。 聯合報系資料照

在進口報價走高和原料成本支撐下，市場預期中鋼（2002）於10月初將開出的11月盤價可望延續漲勢，預期將連兩個月全面調漲五大鋼品；以大宗底材熱軋來看，調漲價格有機會向千元靠攏，挹注第4季獲利增長可期。

據了解，受益鋼市動能顯著好轉，帶動下游回補庫存，中鋼順應國際鋼價與國內流通行情走勢，10月啟動盤價全面漲價行動，為今年下半年以來首見。

依中鋼公布盤價調整內容，熱軋鋼捲（軋延料）熱軋鋼板、鋼捲（一般料）和冷軋鋼捲（一般料）調漲每公噸600元；電鍍鋅鋼捲（建材）、熱浸鍍鋅鋼捲（建材、烤漆料）調漲每公噸500元。

市場人士指出，觀察近期亞洲鋼市變化，各主力鋼廠仍積極挺價，特別是東南亞區塊市場，面對扁鋼胚供應緊俏帶動，熱軋報價持續維持高檔。

同時，看準台灣進口量減少情況，韓國進口料源報價進一步走高。以韓國POSCO為例，熱軋報價從每公噸550美元跳漲至640美元，漲價90美元，依據韓國商社說明，主要是韓國鋼廠的美國訂單太飽，加上產線整理，供給受限，所以大幅調漲報價。

上游原物料價格方面，站穩在高檔態勢，鐵礦砂價格自每公噸94美元回升達96美元；煉焦煤價格更大漲至每公噸303至306美元區間。

中鋼 鋼價 調漲

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