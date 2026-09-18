全漢前三季獲利將超越去年

利基型電源大廠全漢（3015）看好來自工控及邊緣AI等通用型電源出貨持續升溫，500瓦以上電源出貨占比拉升，下半年營運不淡。法人預期隨本業穩健加上業外轉投資股利挹注，全漢本季獲利將攀全年最高，累計前三季獲利將超越去年全年。

全漢昨（18）日不評論法人預估的財務數字。因應邊緣運算AI數據中心與企業／區域私有雲市場商機，全漢今年電腦展首度秀出33kW Power Shelf（19吋/21吋）高效機架式電源解決方案，訴求專為AI伺服器、邊緣運算及高效網路交換器量身打造，明年有望推出產品，為後續營運添動能。

全漢表示，隨著企業私有AI雲、智慧工廠、醫療影像與金融邊緣算力全面爆發，非邊緣AI市場強勁成長，全漢推出的33kW Power Shelf，技術標準對齊輝達頂級算力架構，有望在大型CSP之外的AI資料中心市場搶得一席之地。

全漢前八月營收85.16億元，年減5.23%。上半年受惠網通及IPC等需求升溫，稅後純益2.02億元，年增1.69倍，每股純益1.08元。第2季稅後純益1.33億元，每股純益0.71元。

全漢業外轉投資多元，上季財報顯示，包括轉投資UPS大廠旭準逾2,800張，佳必琪逾1萬張，法人預期，在業外股利加持下，外界預期本季獲利將攀全年高峰，單季每股獲利有逾1元水準，前三季獲利將超越去年全年，改寫近年最佳成績。