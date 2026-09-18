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大同加速布局新能源業務

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

大同（2371）旗下能源服務商大同智能加速新能源業務布局，近期表後儲能與綠電銷售同步告捷。取得Tesla台灣傑出安裝商認證、Powerwall建置量破200台，綠電業務首度打入半導體產業供應鏈，推升綠能營運規模。

大同智能表示，用電韌性已成各產業剛性需求，儲能設備不再僅是電費管理工具，也是營運不中斷備援角色。目前建置案場自住宅擴大至中小型診所、大型醫療院所及企業機房，透過能源管理配置，在電網異常時維持健保讀卡機、疫苗冷藏與伺服器運作。

針對後續布局，大同智能正全力推進「光、充、儲」整合商業模式，結合前端太陽能發電、中端儲能系統及後端電動車充電樁，主攻國內透天住宅與企業自備廠房，拉高綠電自用比重並增加單一案場工程與系統整合收入，擴大在台能源市場市占。

在綠電交易部分，大同智能指出，受國內用電大戶法規與供應鏈RE100減碳時程驅動，企業採購綠電動能明確。公司轉供版圖橫跨生技、金融、紡織、車用及電子等產業，近期再添半導體客戶，累積在手合約達14億度，今年轉供總度數估達5,000萬度。

大同智能目前營運橫跨太陽能EPC工程、表後儲能建置、電廠維運至綠電銷售經紀，完整串接再生能源服務鏈。隨著高科技用電大戶轉供規模擴張，長期合約能提供穩定現金流，加上商用與住宅表後儲能案場持續放量，進一步強化大同新能源事業群營運實力。

大同 能源 布局

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