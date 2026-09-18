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金像電、健鼎營運喊衝

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
金像電、健鼎近六月營收
金像電、健鼎近六月營收

伺服器板龍頭金像電（2368）昨（18）日公告蘇州金像電子取得設備，交易金額約新台幣5億1,906萬5,700元，供生產及營運。因應客戶群需求高速成長，金像電積極海內外擴廠以滿足客戶需求，隨著產能陸續開出，下半年台灣產能目標可較去年增加50%，泰國產能開出後更可望年增更達五至六倍，稼動率持續滿載。

法人看好，金像電今年全年營運有望逐季成長，挑戰千億關卡。因人工智慧（AI）相關伺服器需求可望旺到明年，金像電與伺服器PCB大廠健鼎昨日股價雙雙走高。金像電順利重返千元俱樂部，以1,020元作收，上漲70元，健鼎終場以518元作收，上漲16元。

受惠於AI伺服器與記憶體模組板出貨暢旺，市場看好二家業者今年可望同步挑戰新高紀錄。健鼎今年營收也蓄勢挑戰1,000億元關卡的歷史紀錄，健鼎預期下半年逐季成長，主要是伺服器與記憶體模組的雙引擎需求帶動。

金像電今年前八月累計營收已達640.59億元，年增71.3%，8月營收103.84億元，連續兩個月破百億元，月增3.7%，年增76.4%，創歷史新高；上半年賺逾一股本、每股稅後純益達16.14元。

健鼎今年前八月累計營收為658.68億元，年增38.7%，8月合併營收102.24億元，首度突破百億元，月增4.1%，年增65.5%，創新高；上半年每股稅後純益13.02元。

資本支出方面，健鼎2026年上半年設備投資約71.9億元，投資主要在大陸廠區與越南新廠布局，今年下半年持續投資下有望達到100億至150億元資本支出。金像電計畫資本支出約170億元，相關海內外投資按部就班推進。

健鼎 金像電 伺服器

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