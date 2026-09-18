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宏致2026年EPS估逾5元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

法人表示，宏致（3605）受惠Bloom Energy新訂單挹注，今年營收預估年增兩成以上，每股純益超過5元；明年每股純益挑戰8元以上，新電源產品業務持續擴大，推升業績增長。

宏致昨（18）日收漲停價154元，創波段新高。展望第3季，法人表示，宏致8月營收11億元，月減5%，主要是受到記憶體與PCB原物料缺貨影響，預期9月下旬後逐步改善，第3季營收可能季增3.7%。法人預估，第4季營收將季增0.8%，因高速連接線出貨低於預期，以及網通產品缺料所致。

法人指出，宏致的Bloom Energy（BE）產品在第2季放量，供應SOFC反應爐，以及PCS配電系統線束，出貨至高力的印度越南廠以及康舒等合作夥伴。AI資料中心供電需求增加，Bloom Energy擴充SOFC產能，宏致2027年來自BE的營收由15億元提升到30億元，在BE線束供應鏈市占率約30%。

宏致財務副總李舒韵之前表示，對BE出貨第2季開始放量，產品包含高溫反應模組、電力控制與轉換模組、電力管理系統線纜，上半年出貨約2億元，預期上下半年出貨比重為3:7，全年出貨可望突破10億元，訂單已經看到明年6到8月，預期明年來自電力產品營收可望有兩到三倍以上成長。800 VDC產品也正在開發當中，將於今年底試產，明年第1季末有望量產。

在數據連接器與連接線方面，宏致之前說，今年高速連接器開始出貨到ASIC伺服器平台，隨出貨量放大，成為高速連接線與連接器的主要成長動能，估今年出貨達3,200至3,300萬顆，明年則以5,000萬顆為目標；高速線也在第2季開始出貨，估今年全年高速線營收約占2%，明年絕對金額貢獻將成長兩到三倍。2027年在ASIC機種滲透率拉高下，數據方面的營收可望成長五成以上。

EPS 營收 PCB

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