和泰車（2207）昨（18）日宣布，首度導入CROWN SPORT及CROWN CROSSOVER，以跑旅、跨界車款擴張TOYOTA豪華版圖，搶攻高端客群。

兩款新車即日起展開預購，汰舊換新預購價分別為170萬元、152萬元起。此次CROWN不再侷限於傳統豪華房車，而是以個性跑旅及跨界旗艦姿態登場，藉由更多元車型，觸及重視設計、質感與駕馭樂趣的消費族群。

CROWN是TOYOTA旗艦精神的代表，也是日本高級車文化的重要象徵。該車系在台銷量雖僅約占TOYOTA品牌1%，並非市場需求不足，而是長期受到日本原廠配額限制。隨著產品陣容擴大，和泰車可望進一步放大銷售規模與獲利貢獻。

和泰車正加快建立TOYOTA高階產品矩陣。目前CROWN、ALPHARD與LAND CRUISER三大高階車系合計約占在台銷量2.5%，因售價及獲利較佳，加上供應長期低於市場需求，已成為和泰車重要獲利來源。