凡甲、胡連旺季添利多

中國大陸新能源車龍頭比亞迪8月銷量逾44萬輛，超越福斯品牌的38.4萬輛，躍居全球汽車銷售第二名，僅次於豐田。大陸政府持續擴張新能源車市占率，預期2030年新能源車出貨占總量70%，凡甲（3526）與胡連兩大車用連接器廠可望受惠。

今年前八個月，比亞迪海外累計銷量達116.23萬輛，超過2025年全年海外銷售總量，連續五個月刷新紀錄。且大陸市場銷售表現上，8月國內銷量為25.08萬輛，年減14.3%，顯示成長動能已逐漸轉向全球市場。

比亞迪國際化布局同步推進，在泰國、巴西、匈牙利等地工廠陸續投產，逐步朝在地化生產發展。

大陸工信部、國家發展改革委等九部門也規劃目標2030年進入世界汽車強國行列，大陸市場新能源乘用車、商用車占新車總銷量分別達到70%、40%，具備自動駕駛功能的汽車實現規模應用，在高速公路、城市快速路、部分城市道路等場景實現高度自動駕駛。

凡甲車用客戶包括比亞迪、寧德時代、奧迪、福斯、BMW、豐田、標緻汽車等。8月營收4.17億元，創同期新高，月增3.4%，年增38.8%，今年前八個月營收31.32億元，年增28.5%。隨著AI與車用產品進入傳統出貨旺季，雙引擎帶動下，下半年營運可望明顯優於上半年。

凡甲之前指出，大陸車市第1季庫存調整完畢，中秋節前拉貨開始升溫，大陸從7月1日要求電池不燃燒、不起火爆炸的新法規出台之後，客戶訂單陸續增加，車市正觸底恢復，比亞迪與寧德時代等客戶也新增儲能設備產品，增添新的成長動能。

胡連看好下半年進入汽車傳統旺季，營運可望優於上半年，過去營收約八成集中於大陸及自主品牌客戶，隨著併購義大利超跑線束公司，分散單一區域市場風險、提升國際市場營收比重。