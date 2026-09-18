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合晶8吋矽晶圓喊漲價

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

半導體矽晶圓合晶（6182）先前調漲6吋與一部分客戶的8吋矽晶圓報價，據了解，正在洽談另一部分的8吋矽晶圓客戶價格調整，明年開始適用。法人估計，合晶本季業績應有機會續揚，今年營運維持季季高的走勢。

合晶累計今年前八月合併營收為72.01億元，年增11.7％，上半年每股純益為0.06元。對於漲價相關事宜，因處於緘默期，合晶不予評論。

先前6吋與8吋矽晶圓市場價格下跌，跌幅逾二成，隨著需求轉強，合晶第2季時已順利調漲6吋與一部分客戶的8吋矽晶圓報價，幅度約在一成左右，陸續從下半年開始適用；預計下半年再與另一部分客戶洽談8吋矽晶圓漲價事宜，視整體市況發展，預計新價格將從明年起適用；尚未調整12吋矽晶圓報價。業界看好整體市況持續轉佳，觀察合晶明年是否有機會將跌幅全數回補。

產能方面，合晶目前約有8吋矽晶圓產能約45萬片；12吋方面，龍潭廠已有4萬片12吋月產能，二林廠預計年底12吋月產能達2萬片，明年中再擴增到10萬片。

矽晶圓 合晶 漲價

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