低軌衛星發射量躍升 昇達科營收將逐月增

大客戶新衛星升空，昇達科（3491）表示，單顆衛星供貨價值提升，推升營收逐月成長，更深化全球產能布局，除前進越南，更在美國設立子公司，提供北美主要客戶更即時、緊密的技術支援與服務。

全球低軌衛星商建立星系，加速發射衛星。SpaceX旗下Starlink 8月發射261顆低軌衛星，月增13%；單次發射搭載衛星數持續增加；SpaceX新一代Starship V3近期進行第三次飛行，首度把一批Starlink衛星部署至穩定低軌道。

Starship V3大幅提升Starlink單次衛星發射效率，原發射Falcon 9運能可望釋放給其他低軌衛星業者，進一步推升發射量；Amazon LEO等營運商正擴大發射規模與單次搭載數量。

低軌衛星發射量躍升加上衛星應用科技的演進，讓昇達科後續營運可期，尤其主要客戶產品設計調整已經告一段落，出貨動能恢復，8月營收明顯回溫。

昇達科看好低軌衛星發射數量持續增加，加上新一代衛星規格升級，進一步推升昇達科在單顆衛星供貨上的技術價值，預期9月至12月營收可望逐月成長。

因應國際訂單持續成長，同時強化供應鏈韌性，昇達科深化全球產能，8月對越南投資1,200萬美元（約新台幣3.88億元），並採購930萬美元設備，打造具備規模效益的海外生產基地，有效分散地緣政治風險日前董事會也通過將於美國設立子公司，投資上限1,000萬美元（約新台幣3.23億元），藉由在地化據點，提供北美主要客戶更即時、緊密的技術支援與服務。

昇達科關鍵元件已經打入SpaceX、Amazon LEO及ASTS等供應鏈，應用在衛星Payload（酬載）、TTC（遙測、追蹤、指揮）、ISL（衛星間鏈路）、DTC（衛星直連手機）及地面站。

上半年昇達科來自衛星貢獻營收約77%，推升毛利率來到56.9%，看好第4季營收將是全年最高。