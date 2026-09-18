仁寶宣布百分之百收購鋐寶、溢價18.21％ 強化AI市場布局

代工大廠仁寶（2324）與鋐寶（6674）於18日分別召開董事會，通過以現金為對價之股份轉換案，由仁寶電腦取得鋐寶科技百分之百股份。未來雙邊將會整合彼此網通技術資源，進攻Edge AI、Physical AI、工業物聯網（Industrial IoT）等新興應用領域。

鋐寶科技為仁寶電腦直接持股 42.60％之子公司。本次股份轉換對價為每股現金新台幣18.50元。若以鋐寶科技董事會決議之前一個營業日收盤價計算，溢價率約為18.21％。

鋐寶科技預計於2026年11月9日召開股東臨時會討論本次股份轉換案及相關議案，暫定2026年12月31日為股份轉換基準日。股份轉換完成後，鋐寶科技將成為仁寶電腦百分之百持股之子公司，並於股份轉換基準日終止上市及撤銷公開發行。

仁寶認為Edge AI將是驅動下一世代運算架構發展的重要趨勢。隨著AI運算逐步由雲端延伸至邊緣及終端裝置，高速、低延遲、高可靠度及全時連網之需求，將帶動通訊技術朝無線化與多元整合方向發展。

仁寶現階段已具備 5G/B5G/6G 及非地面網路（NTN）衛星通訊等行動與廣域連網技術，透過整併鋐寶科技的網通技術資源（Router/Gateway、Wi-Fi、Ethernet、Network Software），仁寶可望建構更完整之多模態通訊平台，為客戶提供整合性解決方案，並強化仁寶電腦於 Edge AI、Physical AI、工業物聯網等新興應用領域之系統整合與研發製造競爭力。

此外，考量鋐寶科技所面臨之產業挑戰及機會，仁寶認為透過私有化鋐寶科技，能提高決策效率，並進一步提升資源綜效，更靈活運用集團資源。透過更彈性之決策機制，鋐寶科技可更即時因應市場變化並掌握機會，而仁寶的多元海外布局，亦能更充分支持鋐寶科技近年之擴張策略，進一步提升市場競爭力。仁寶電腦期望藉由本次集團內部整合，以強化整體營運效能，為客戶與股東創造更高價值。