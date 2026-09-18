驊宏資獲利／自結8月700萬元 EPS 0.14元

驊宏資（6148）18日達公布注意交易資訊標準，公布8月單月自結獲利，歸屬母公司業主淨利700萬元，較去年同期由虧轉盈，每股純益0.14元。今年第2季歸屬母公司業主淨利400萬元，年減69.23%，每股純益0.1元。法人看好，驊宏資後續有機會在政府、企業標案上獲得新戰果，推動營運重新回溫向上。

驊宏資目前營運動能主要可分為三大領域，金融保險、政府機關及企業用戶，客戶訂單以標案模式為主。同時驊宏資也與時俱進，與碩文拓智慧科技共同成立前進未來人工智慧實驗室，瞄準未來AI市場研究，且後續還將持續在企業搜尋引擎、AI影像分析軟體及網路輿情大數據分析等方向前進，拓展新AI應用市場。

法人預期，未來隨著更多AI應用持續落地後，政府及企業端對於系統整合及添加新功能的需求將不斷增加，驊宏資後續業績成長可期。