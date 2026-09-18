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驊宏資獲利／8月EPS為0.14元 較去年同期轉虧為盈
系統整合商驊宏資（6148）公告8月自結財報，單月合併營收5,922萬元、月成長41.4％、年增96.7％，稅前淨利900萬元，稅後純益700萬元，每股純益0.14元，表現相較去年同期轉虧為盈。
據了解，驊宏資目前在營收比重上，企業應用系統開發與建置達33％、系統整合服務為14％、系統整合銷貨收入28％、保固維護23％，顯示企業客戶及系統整合為主要營收來源。法人看好，驊宏資未來將有望持續受惠於AI商機，帶動公司接單動能持續升溫。
事實上，驊宏資在產品代理服務上已經成功卡位進入戴爾、Cisco、微軟及甲骨文及Vmware等相關大廠，後續在AI、雲端及大數據平台應用上有機會受惠於這波AI資安商機，持續帶動營運向上成長。
驊宏資18日股價表現持續受惠於AI資安風險商機，推動股價攻上漲停，收在39.85元，收盤價創下今年以來單日次高，並站上所有均線。三大法人一共賣超53張，轉買超為賣超。
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