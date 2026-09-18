驊宏資獲利／8月EPS為0.14元 較去年同期轉虧為盈

驊宏資（6148）18日達公布注意交易資訊標準，公布8月單月自結獲利，歸屬母公司業主淨利700萬元，較去年同期由虧轉盈，每股純益0.14元。今年第2季歸屬母公司業主淨利400萬元，年減69.23%，每股純益0.1元。法人看好，驊宏資後續有機會在政府、企業標案上獲得新戰果，推動營運重新回溫向上。

2026-09-18 17:57