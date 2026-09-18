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公開申購承銷價每股新台幣2,250元 漢測掛牌吸金逾215億元
漢測（7856）今日公告公司辦理股票初次上櫃前現金增資收足股款暨現金增資基準日，其中現金增資款項已吸金逾215億元。
漢測公告說明，公開申購承銷價格為每股新台幣2,250元；員工認購、競拍及公開申購股款總計新台幣215億8,090萬5,620元，業已全數收足。
漢測提到，事實發生日：115/09/18。其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項)：公司股票初次上櫃前現金增資發行普通股5,823,000股，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣1,800元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣4,272.7元；公開申購承銷價格為每股新台幣2,250元；員工認購、競拍及公開申購股款總計新台幣21,580,905,620元，業已全數收足。現金增資基準日：115年09月18日。
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