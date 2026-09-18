現觀科法說會／在手訂單進展順利 新興市場有望貢獻

現觀科（6906）18日舉辦法說會，今年成功打北電信市場，與丹麥的 TDC（相當於丹麥的中華電信）合作，取得了他們的主要大單，是丹麥第一個使用 geolocation 網路優化的電信業者，也意味著公司在歐洲市場邁出一大步。

現觀科指出，在手訂單進度順暢，去年成功拿下北美電信業者在加拿大的案子，訂單正持續擴張中，目前已經進行到 Phase 2，客戶在驗收與進一步的擴展上都進行得相當順利。新興市場的部分，現觀科也取得入場券，接下來一年在非洲的十幾個國家，將持續與 Airtel 集團進行專案合作。

針對記憶體缺料、漲價問題，現觀科推出全新解決方案，自行研發BoostQuant 技術，能夠大幅降低 GPU 和記憶體的需求，減緩客戶軟體預算被大幅壓縮的困境。