快訊

亞運女籃／下半場鎖死蒙古 中華女籃逆轉奪分組賽首勝

被當繁殖犬對世界失望…寵物溝通師提到「黃色小鴨」2歲汪眼神突然亮了

台積電收高35元拉高台股大漲892點 創意漲停、排高價股第三

聽新聞
0:00 / 0:00

京元電攻漲停 帶量收復月、季、半年線 AI測試題材再升溫

經濟日報／ 記者朱子呈 ／即時報導

京元電子（2449）今（18）日股價一路走高，早盤以276.5元開出，盤中雖一度回到274元，但買盤很快回籠，午盤過後漲勢再加速，最後攻上291.5元漲停價，終場就收在全天最高，大漲26.5元、漲幅10%，成交量放大到5萬6,938張。

從盤面來看，京元電今天的買氣相當集中，攻上漲停後幾乎一路鎖到收盤，漲停價還有超過1.2萬張委買排隊，追價力道沒有明顯鬆手。技術面也同步轉強，股價一口氣站回月線、季線與半年線，結束前一段時間的整理格局。

京元電第2季營收111.42億元，季增9.3%、年增33.2%，稅後純益24.92億元，年增14.5%，每股純益2.04元；上半年營業利益56億元、年增51.4%。隨高階晶片測試需求持續增加，市場也持續關注AI、HPC相關訂單對後續營運的挹注。

京元電 漲停 題材

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

封測測試鏈全面點火 華東、精測、汎銓亮燈 京元電、頎邦、矽格齊揚

46千金6檔飆漲停！ASIC、探針卡、散熱、電力全面點火

ETF交投火熱！00403A盤中爆量逾17萬張站上各均線

量價榜兩檔夯股16日同步除息！台積電翻紅、00919卻放量翻黑

相關新聞

ASIC水冷產品助威 法人調升奇鋐獲利預估值及目標價

奇鋐（3017）隨AWS Trainium3水冷產值貢獻提升，加上水冷產品整體生產良率改善、自動化生產效益優於預期，有利獲利率向上，並可望維持散熱解決方案設計製造領先地位，調高獲利預估值及目標價。

中石化老店新開！將活化頭份廠轉為AI資料中心 股價一度大漲

中石化（1314）主力產品己內醯胺（CPL）持續虧損，董事長葛樹人指出，將加速轉進AI資料中心、新能源及半導體材料等領域，頭份廠正評估轉做AI資料中心（AIDC），目前與熙特爾（7740）等業者洽談合作，已進入最後談判階段。中石化18日股價一度大漲逾4%至9.37元，不過盤中漲幅縮小，成交量持續放大逾12萬張。

聯電ADR狂飆8.6%+三大法人連買力挺 股價強漲挑戰160元關卡

美股周四全面上漲，費城半導體指數大漲3.14%，聯電ADR狂飆8.61%，18日開高走高再往上衝關160元，一度拉升至160.5元，漲幅8.81%，盤中漲幅逾6%。

精測為何強攻漲停？法人看好：AI 探針卡迎量產潮

精測（6510）18日盤中以3520元強攻漲停。法人表示，AI伺服器需求持續推升HPC測試需求，精測探針卡業務將迎來新成長動能。

大立光第七度購地 法人為後市營運前景按讚

大立光（3008）再次斥資11.7億元購入台中市南屯區約2,259.2坪土地，以及約3,695.2坪建物，供未來擴充產能使用，法人機構表示，這是大立光今年第七度購買不動產，七筆合計金額約80.7億元，目的皆為未來擴充產能需求，預期今年9月建立試產線後將可推進多個客戶Fiber Array訂單，並在明年上半年量產。

創意盤中強攻漲停！CPU專案成主引擎

創意18日盤中以7,150元強勢攻漲停。法人表示，創意今年最大成長動能來自CSP的CPU專案Turnkey，下一代CPU專案預計於2026年底至2027年初Tape-out。而CPU專案Turnkey持續挹注營收，並可延續至2027年，後市可期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。