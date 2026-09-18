京元電攻漲停 帶量收復月、季、半年線 AI測試題材再升溫

京元電子（2449）今（18）日股價一路走高，早盤以276.5元開出，盤中雖一度回到274元，但買盤很快回籠，午盤過後漲勢再加速，最後攻上291.5元漲停價，終場就收在全天最高，大漲26.5元、漲幅10%，成交量放大到5萬6,938張。

從盤面來看，京元電今天的買氣相當集中，攻上漲停後幾乎一路鎖到收盤，漲停價還有超過1.2萬張委買排隊，追價力道沒有明顯鬆手。技術面也同步轉強，股價一口氣站回月線、季線與半年線，結束前一段時間的整理格局。

京元電第2季營收111.42億元，季增9.3%、年增33.2%，稅後純益24.92億元，年增14.5%，每股純益2.04元；上半年營業利益56億元、年增51.4%。隨高階晶片測試需求持續增加，市場也持續關注AI、HPC相關訂單對後續營運的挹注。