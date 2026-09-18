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ASIC水冷產品助威 法人調升奇鋐獲利預估值及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

奇鋐（3017）隨AWS Trainium3水冷產值貢獻提升，加上水冷產品整體生產良率改善、自動化生產效益優於預期，有利獲利率向上，並可望維持散熱解決方案設計製造領先地位，調高獲利預估值及目標價

投顧法人分析，近期市場討論輝達（NVIDIA）Rubin Ultra熱功耗設計可能較 Rubin持平或僅小幅增加，減少散熱需求增加幅度，但目前Vera Rubin Ultra設計未定案，即使最後傳言成真，整體散熱設計仍有機會趨向複雜，增加水冷板產值五成以上。

市場今年初擔憂輝達Rubin世代散熱水冷板增加供應商競爭，壓抑水冷板單價及毛利率，但法人表示，目前Rubin GPU進入量產，水冷板主要供應商仍為奇鋐及Cooler Master，顯示水冷供應商取得認證後，量產能力及產能準備對資本支出及獲利能力具挑戰性。

法人指出，奇鋐目前仍維持供應輝達水冷板主要份額，且生產良率已改善至約八成，有利於維持產品價格及並提高獲利率表現。

在ASIC水冷散熱產品方面，奇鋐預計2026年第4季陸續出貨Google TPU v8、AWS Trainium3水冷產品，其中，Trainium3採雙面水冷板散熱，單一Tray產值貢獻較預期增加，將帶動2027年水冷散熱營收占比中，ASIC有機會超越GPU。

奇鋐 目標價 法人

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