宏致業績展望看好 股價盤中漲停

宏致（3605）在資料與電力傳輸雙引擎帶動下，今明年業績展望看好，18日股價開高震盪走高，盤中鎖漲停價154元，創波段新高價。

宏致在電力線方面，大客戶Bloom Energy第2季開始放量，出貨產品包含高溫反應模組、電力控制與轉換模組、電力管理系統線纜，上半年出貨約2億元，預期上下半年出貨比重為3:7，全年出貨可望突破10億元，目前訂單已經看到明年6到8月，預期明年電力營收可望有兩到三倍以上成長。至於該客戶的800 VDC產品也正在開發當中，將於今年底試產，明年第1季末有望量產。

在數據連接器與連接線方面，宏致表示，今年高速連接器開始出貨到ASIC伺服器平台，隨出貨量放大，成為高速連接線與連接器的主要成長動能，估今年出貨達3,200至3,300萬顆，明年則以5,000萬顆為目標；高速線也在第2季開始出貨，估今年全年高速線營收約占2%，明年絕對金額貢獻將成長兩到三倍。2027年在ASIC機種滲透率拉高下，數據方面的營收可望成長五成以上。