中石化老店新開！將活化頭份廠轉為AI資料中心 股價一度大漲

中石化（1314）主力產品己內醯胺（CPL）持續虧損，董事長葛樹人指出，將加速轉進AI資料中心、新能源及半導體材料等領域，頭份廠正評估轉做AI資料中心（AIDC），目前與熙特爾（7740）等業者洽談合作，已進入最後談判階段。中石化18日股價一度大漲逾4%至9.37元，不過盤中漲幅縮小，成交量持續放大逾12萬張。

葛樹人指出，中石化將提供土地及廠房，頭份廠有約8.7萬坪工業用地，具備既有饋線、燃氣發電機組及公用工程等基礎設施，之後由合作業者籌措資金，建置AI算力中心。第一期規劃5MW，第二期擴大至50MW，第三期則規劃達155MW，後續將視市場需求推進。

頭份廠精細化工廠則規劃出售，葛樹人表示，廠區既有兩套冷卻設備，未來可配合AI資料中心需求，初期採氣冷方式，後續則規劃導入水冷，活化既有設備及廠區資產。此外，頭份廠既有廢水處理設備也將評估再生利用，切入再生能源等相關應用。

面對石化本業持續虧損，葛樹人指出，全球石化景氣仍未見明顯起色，主產品己內醯胺（CPL）各廠區每年虧損約20億元，未來將逐步縮減規模，透過降產控銷控制損失。

而中石化子公司鼎越開發持有的京華城基地，目前已獲高等法院撤銷第四次扣押裁定，並發回臺北地院重審。總經理陳穎俊表示，將遵循公司治理規範、依據取得或處分資產處理準則及相關法令規定，辦理後續處分土地相關事宜。