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聯電ADR狂飆8.6%+三大法人連買力挺 股價強漲挑戰160元關卡
美股周四全面上漲，費城半導體指數大漲3.14%，聯電ADR狂飆8.61%，18日開高走高再往上衝關160元，一度拉升至160.5元，漲幅8.81%，盤中漲幅逾6%。
統計三大法人動向，投信買超聯電（2303）最積極，已連續10個交易日買超、合計買超87,000張，外資及自營商則是連二買，近10個交易日合計也是呈現買超。
聯電第2季稅後純益422.6億元，季增161%、年增374%，每股純益3.39元，寫歷史新高紀錄；累計今年上半年營收1297.71億元，年增11.3%，毛利率30.9%，較去年同期拉升3.2個百分點，稅後純益 584.31億元，每股純益4.68元。
聯電表示，第2季晶圓出貨量季增10.6%，受惠於通訊及消費性電子的強勁需求，推升產能利用率至85%；22/28奈米製程營收續創新高，22奈米銷售占第2季整體營收達17.5%，首批12吋矽光子量產晶圓已交付客戶，是12吋矽光子量產製造能力的重要里程碑，2027年將進一步推出可供更多客戶導入之矽光子平台。
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