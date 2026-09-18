精測為何強攻漲停？法人看好：AI 探針卡迎量產潮

精測（6510）18日盤中以3520元強攻漲停。法人表示，AI伺服器需求持續推升HPC測試需求，精測探針卡業務將迎來新成長動能。

法人表示，目前精測已通過EV AI探針卡客戶驗證，預計2027年上半年開始出貨量產探針卡。該專案採雙晶片（dual-die）探針卡設計架構，單張探針卡針數超過4萬針，預計2027年出貨量逾100張。

此外，精測將運用自製植針機及探針的優勢，現有每月70～80萬根MEMS探針產能，預計於2027年第2季擴充至每月120～130萬根，並進一步切入該客戶採用相似設計的其他AI CPU探針卡專案。

法人透漏，目前該客戶CPU專案仍處於工程驗證階段，預計2026年第4季至2027年第1季Tape-out，CPU探針卡量產營收貢獻則主要落在2027年下半年。法人預估，2027年受惠兩大專案挹注，精測HPC探針卡營收將年增282%，營收占比也將由8%提升至17%。

展望後市，法人預計，精測2027年將出貨約100張EV AI探針卡，營收占比約8%，成為公司單一規模最大的探針卡專案。隨著精測預計將MEMS探針產能擴充67%，且雙晶片探針卡技術已通過客戶認證，未來可望有更多機會切入該客戶採用相似設計的其他AI CPU探針卡專案。

另外，法人分析，在探針卡可望進一步切入客戶其他AI CPU案件，且HPC測試板業務維持成長趨勢下，評價部分以切入AI供應鏈後約1倍標準差的本益比35倍，搭配2027年預估每股稅後盈餘（EPS）120元，給予目標價4,250元及「買進」評等。